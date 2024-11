Lapresse.it - Manovra, Meloni a sindacati: “Possibile intervento Irpef”. Ma Cgil e Uil confermano sciopero

I leader die Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, arrivano a Palazzo Chigi per l’incontro con il governo sullacon due regali per la premier Giorgia: da Landini un libro di Albert Camus, ‘L’uomo in rivolta’, e da Bombardieri una calcolatrice, dopo l’episodio che ha coinvolto la leader di FdI nel salotto di Bruno Vespa. Ma escono, dopo circa sei ore di confronto, insieme con vari ministri e le altre sigle sindacali, senza le risposte che si attendevano, elogenerale del 29 novembre.La premier d’altra parte, introducendo l’incontro, mette subito le cose in chiaro sui confini entro i quali si deve muovere l’esecutivo per mettere a punto la legge di bilancio. “Noi – sottolinea – raccogliamo la grave eredità di debiti che gravano come un macigno sui conti pubblici.