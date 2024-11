Gqitalia.it - Il Rolex Batman di Bruce Springsteen dimostra ancora una volta la sua grande passione per gli orologi

Leggi l'articolo completo su Gqitalia.it

è il simbolo americano di un abbigliamento ultra resistente e destinato a durare. Pensa ai Levi's 501 ben usurati, ai gilet aderenti e alle giacche in pelle. È diventata l'uniforme del suo successo da rockstar glamour. Un'eleganza profondamente funzionale, proprio come la scelta dei suoi.Quando si tratta di grandi segnatempo, ama scegliere pezzi altrettanto resistenti, affidabili e immediatamente riconoscibili, di solito. Basta fare una rapida ricerca su Google Image per vedere le foto del Boss con al polso un Submariner in acciaio inossidabile e quadrante nero. Durante una recente uscita nel New Jersey, dove ha fatto visita a Jeremy Allen White sul set del suo film biografico Deliver Me From Nowhere,è stato avvistato con unGMT-Master II del 2021, noto come il