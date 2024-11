Quotidiano.net - Il giuslavorista Del Conte: “Il mito del posto fisso? I giovani vogliono altro”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 11 novembre 2024 – La pubblica amministrazione, con ile garantito a vita, ha perso notevolmente appeal negli ultimi anni per i. Perché? “I, soprattutto quelli della generazione Z, vivono in una dimensione sociale e culturale nella quale ilnon esiste più – spiega Maurizio Del, professore ordinario di Diritto del lavoro alla Bocconi, regista della legge sullo smart working in Italia –. Il loro futuro annulla le frontiere nazionali e non ricollegano il lavoro a un luogo statico nel tempo. Per loro è normale spostarsi per trovare un lavoro più “bello” e più corrispondente al loro modello di vita. La stabilità a vita deldi lavoro viene percepita più come perdita di altre opportunità che come una assicurazione sul futuro. Da questo punto di vista la pubblica amministrazione rischia di apparire aicome un dinosauro, relegato a un mondo che non esiste più”.