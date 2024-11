Feedpress.me - I russi accumulano missili, colpita la diga sul fiume Vovcha: rischio inondazioni. Kiev insiste a Kursk ma soffre nel Donbass

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

Una manovra a tenaglia , con attacchi da nord a sud , da Kharkiv a Mykolaiv , per indebolire un avversario ormai esausto dopo quasi tre anni di guerra. Laa , in costante superiorità di uomini e mezzi, non rallenta l'offensiva in Ucraina continuando a guadagnare terreno nel fronte principale, il. Anche a costo di provocare disastri ambientali, secondo le autorità locali, che hanno denunciato.