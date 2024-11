Laprimapagina.it - Gliubich Casa d’Aste sceglie Cesena ed espone una preview della prossima asta di volumi antichi alla mostra “C’era una volta… il Libro”

Leggi l'articolo completo su Laprimapagina.it

Lori Di Giovanni (ph. Stefano Saccani)“Ilsogna, ilè l’unico oggetto inanimato che possa avere sogni”, così scriveva il pescarese Ennio Flaiano. Come non credergli e come non pensare che ilantico “sogna” e fa sognare da secoli appassionati di tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 novembre nei padiglioniFiera disi potrà “sognare” potendore tra una ricca offerta di, vintage e rarità.Gianluca, amministratore unicoomonima, con sede a L’Aquila – Capitale italianacultura 2026, ha scelto di esser presente per la prima voltafamosa kermesse arrivatasua quindicesima edizione per incrementare un settore, quello delantico e di pregio, che vede presente sul mercato la giovanesin dsua nascita con ottimi risultati.