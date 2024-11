Ilfogliettone.it - Giudici sospendono convalida trattenimenti migranti in Albania, rinvio alla Corte di giustizia Ue

Leggi l'articolo completo su Ilfogliettone.it

della sezione immigrazione del Tribunale di Roma hanno sospeso la procedura dideiper sette, egiziani e bengalesi, trasferiti recentemente in. La decisione deiè stata influenzata dal nuovo decreto “Paesi sicuri” varato dal governo, il quale prevede il rimpatrio deiin Paesi considerati sicuri. Tuttavia, il Tribunale ha deciso di rivolgersididell'Unione europea (CGUE) per chiarimenti, ritenendo necessario verificare la compatibilità di tale decreto con la normativa europea.La sospensione dellasignifica che, allo scadere dei termini legali di trattenimento, ipotrebbero essere riportati in Italia. Per un ottavo migrante, ritenuto vulnerabile, il rientro in Italia era già stato disposto.