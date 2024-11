Dilei.it - Conosci lo squalano? Ti spieghiamo cos’è e perché dovresti inserirlo nella tua skincare routine

Quando si parla die di come prendersi cura delle pelle del viso e del corpo, giorno dopo giorno, sappiamo bene quanto l’idratazione sia uno step fondamentale e assolutamente necessario per garantire alla cute massimo nutrimento, elasticità e bellezza, oltre ovviamente il massimo della salute. Uno step che è possibile arricchire con degli ingredienti ad hoc, come lo. Una sostanza che garantisce un sacco di benefici per la pelle e che si può usare in tanti modi diversi, ma sempre con lo stesso scopo, prendersi cura della cute nel modo più approfondito e mirato possibile.loPrima di capire come introdurre lopropria, è bene capire esattamente di cosa si tratta. Loè un idrocarburo (C30H50) polinsaturo, che si caratterizza per avere una struttura unica, cosa che lo rende particolarmente benefico per la pelle.