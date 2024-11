Civitavecchia picchia la madre e poi aggredisce gli agenti | arrestato un 21enne

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 11 novembre– I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihannoun, italiano pluripregiudicato, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti nei confronti dellaconvivente e oltraggio a pubblico ufficiale.Nello specifico, a seguito delle segnalazioni arrivate al numero di emergenza 112 NUE, dove alcuni passanti preoccupati per aver udito forti rumori e urla provenire da un’abitazione, i militari, sono intervenuti in via Santa Barbara, nei pressi della casa segnalata e hanno fermato e identificato un giovane che aveva poco prima aggredito laconvivente, che ai militari ha raccontato di aver subito poco prima un’aggressione verbale e fisica da parte del figlio. Quest’ultimo, nel corso dell’identificazione, ha cominciato a pronunciare frasi offensive nei confronti dei militari e, con un pugno, ha colpito l’autovettura di servizio.