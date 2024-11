Oasport.it - Carlos Alcaraz spiega la sconfitta: “Ho avuto problemi di stomaco, non stavo bene. Giocare contro Ruud è scomodo”

Una pessima prestazione perche perde malamente all’esordio alle ATP Finals di TorinoCasper. Mai a suo agio in campo, molto falloso e corrucciato, piuttosto nervoso e neanche al meglio dal punto di vista della salute, come ha rivelato anche il norvegese a fine partita.In conferenza stampa lo spagnolo ha analizzato la sua prova negativa in questo debutto: “Posso sicuramente esprimermi meglio in campo, non mi sono sentito a mio agio. Non importa quante volte ho battutoin carriera, maCasper è sempre, penso che lui abbia fatto davvero un’ottima prestazione oggi. Parlando di me posso sicuramente fare meglio“.Sul feeling non perfetto con questa superficie: “Non ho esperienza sui campi indoor, non ho partite alle spalle su questa superficie.