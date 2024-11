Terzotemponapoli.com - Avvio di Stagione Da Urlo per Victor Osimhen

Ladial Galatasaray sta riservando sorprese entusiastiche per i tifosi e addetti ai lavori. Il bomber nigeriano, in prestito dal Napoli, ha messo a segno due doppiette consecutive nelle ultime partite contro Samsunspor e Tottenham, dimostrando di essere in uno stato di forma straordinario. Dopo nove presenze con il club turco, il suo rendimento è impressionante: una media di almeno una partecipazione al gol a partita, con numeri che sembrano da campione.Numeri Da Capogiro per: Goal e Assistha già segnato otto goal in nove presenze tra campionato e Conference League, un dato che dimostra la sua incredibile capacità di incidere nelle partite. Ma non si ferma solo al goal: ha anche fornito tre assist, di cui due in Super Lig e uno in coppa, a conferma del suo contributo completo alla causa della squadra.