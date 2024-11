Inter-news.it - Acerbi annulla Lukaku (un classico): perfetto in Inter-Napoli – TS

Nel big match di quest’ultima giornata di Serie A, la formazione nerazzurra non è andata oltre l’1-1 contro la formazione di Antonio Conte. Buona prova del reparto arretrato di Simone Inzaghi che ha rivisto la presenza di Francesco, al rientro dopo l’infortunio.to innuovamente.MONUMENTALE – L’non è andata oltre l’1-1 casalingo contro ilnel big match di questa giornata di Serie A. Se in zona offensiva è mancato lo spunto decisivo, di certo non si può dire nulla sulla tenuta difensiva dei nerazzurri. Una grande prestazione, sottolinea Tuttosport, di Francesco, rientrato dopo l’infortunio al centro della difesa, ha vanificato ogni possibilità concreta del fischiatissimo ex, Romelu. Una prestazione ormai consueta contro attaccanti del genere.