Gaeta.it - Accuse di omicidio e pentimento: Francesco Fortuna si rivolge alla giustizia

Facebook WhatsAppTwitter, un uomo di 44 anni accusato di far parte della cosca Bonavota della ‘ndrangheta, ha recentemente fatto notizia con la sua decisione di collaborare con la. Questa scelta, emersa nel corso di un’udienza in Corte d’assise d’appello a Catanzaro, riguarda il processo per l’di Domenico Belsito, un tragico episodio avvenuto a Pizzo nel 2004. Le dichiarazioni diaggiungono un nuovo capitolo a un’intricata rete di delitti che ha colpito la provincia di Vibo Valentia.La collaborazione dicon laIldirisalescorsa estate, in un contesto in cui la sua figura è emersa come cruciale nel caso dell’di Belsito. Questo delitto avvenne il 18 marzo 2004, quando Belsito fu vittima di un agguato che portòsua morte nell’ospedale di Catanzaro.