Gaeta.it - Vigonovo commemora Giulia Cecchettin con un evento musicale un anno dopo la tragedia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La comunità disi prepara a ricordare, giovane vittima di violenza, con untivo che si terrà l’11 novembre 2024, unesattola sua tragica scomparsa. Una manifestazione che unisce il ricordo e la celebrazione di una vita vissuta tra musica e affetto, in un’atmosfera di solidarietà e riflessione.Un momento di musica e memoriaL’avrà luogo di fronte al Municipio di, dalle 11.00 alle 12.00. L’artista protagonista sarà Paolo Zanarella, noto come il Pianista Fuori Posto, che si esibirà al pianoforte in un concerto di sole note, senza parole. Questa sceltarappresenta un gesto di affetto e di ricordo, concepito per onorare la memoria die per creare un momento significativo per la comunità.