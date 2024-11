Gaeta.it - Tre cittadini tunisini arrestati per spaccio di droga nei parchi di Padova

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un’operazione recente, la squadra mobile diha effettuato tre arresti perdi stupefacenti nelle aree verdi cittadine. Gli agenti hanno intensificato le attività di controllo per contrastare la diffusione di droghe in contesti pubblici, soprattuto in luoghi frequentati da famiglie e bambini. I tresono stati sorpresi nel mentre spacciavano piccole quantità di droghe, tra cui cocaina e hashish, a diversi consumatori.Operazione contro lodi stupefacentiLa squadra mobile diha messo in atto una vasta operazione di contrasto all’uso e allodi sostanze stupefacenti. Protagonisti di questa azione sono stati tre uomini di origine tunisina, rispettivamente di 26, 47 e 18 anni. L’arresto, avvenuto neie nelle aree verdi della città, rappresenta un esempio lampante dell’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza pubblica.