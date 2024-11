Sport.quotidiano.net - Roma-Bologna 2-3. Italiano: "Vittoria importante, contento per Karlsson"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 10 novembre 2024 – Terzain altrettante partite in campionato per ildi Vincenzo(foto), che sale a 18 punti in campionato cogliendo un altro successo lontano dal Dall’Ara in un match sofferto ma comunque portato a casa grazie ad una prestazione nel complesso più che buona da parte di tutta la squadra. Ed è proprio al gruppo che il tecnico di Karlsruhe ha voluto dare il merito del risultato: “E’ arrivata lache è la prima cosa su cui bisogna concentrarsi e non sull’individuale. Quello che conta è sempre la prestazione, abbiamo vinto su un campo difficile. Cercavamo la continuità di risultati perché in campionato stiamo andando bene”.poi ha dedicato parole al miele per Jesper, autore della terza rete dei rossoblù e di una prova convincente, evidenziando ancora una volta la sua stima per lo svedese: “Andiamo via dacon tantissimi aspetti positivi.