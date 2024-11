Calciomercato.it - Rimonta e primato, l’Atalanta vola: Udinese, il coraggio non basta

La squadra di Gian Piero Gasperinilo svantaggio sui bianconeri e trova tre punti che valgono il primo posto momentaneo in classificaAncora tre punti importanti perdi Gian Piero Gasperini che nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A ha trovato un buon successo disull’. Una partita che non era iniziata col verso giusto per la Dea, passata in svantaggio a pochissimi istanti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa, grazie pure ai cambi dalla panchina e ad uno sfortunato autogol bianconero, la formazione bergamasca ha ribaltato tutto., ilnon(LaPresse) – Calciomercato.itUna prima frazione molto combattuta con l’ad avere le principali palle gol. Dopo la rete annullata in avvio alper posizione di fuorigioco di Lookman, la squadra friulana ha lanciato un primo avviso con la traversa colpita da Payero su una traiettoria insidiosa da fuori area.