Oriali e il rapporto con l’Inter perduto definitivamente

Inter. “Una vita da mediano, a recuperar palloni.”, iniziava così il brano inciso nel 1999 e pubblicato alno dell’album Miss Mondo dal cantautore e cuore nerazzurro, Luciano Ligabue. Lo storico cantante romagnolo ha avuto una dedica particolare nella scrittura di questa canzone, per un Campione del Mondo e un autentico punto di riferimento delanni ’70, oggi emigrato verso altri lidi per seguire un condottiero come Antonio Conte, prossimo avversario della Beneamata nello scontro scudetto di questa sera a San Siro.La gara degli ExInter-Napoli non sarà solo la sfida che dirà molto sulle ambizioni tricolore di entrambe le squadre, ma vedrà soprattutto il ritorno a Milano di alcuni storici volti passati da Appiano Gentile negli anni addietro. Se già abbiamo sottolineato la presenza in panchina di Antonio Conte, baluardo nerazzurro per due stagioni in cui arrivò un secondo posto (a -1 dalla Juventus) e uno scudetto, il diciannovesimo della storia, e di Romelu Lukaku, 132 partite e 78 gol con la Beneamata, che nell’estate 2023 ha deciso di abbandonare il nerazzurro dopo le scorie della finale di Champions League persa a Istanbul con il Manchester City e che tornerà a Milano per la seconda volta da ex, dopo aver steso il Milan il 29 ottobre scorso.