Volley femminile l’Italia strabilia agli Europei U16 | sei vittorie e semifinale in tasca

giovani talenti italiane continuano a stupire, confermando il loro valore e la forza del settore giovanile azzurro. Con sei vittorie consecutive e una semifinale ormai alla portata, l’Italia si proietta verso un risultato storico. Il sogno di conquistare il titolo europeo Under 16 diventa sempre più reale, e tutto il paese può essere fiero di queste promettenti campionesse del futuro.

L’Italia si sta rendendo protagonista di una fantastica cavalcata agli Europei Under 16 di volley femminile, dove ha infilato sei vittorie consecutive nella fase a gironi e ha nei fatti conquistato il primo posto nel gruppo 1 (per la matematica certezza basterĂ portare a casa un punto contro la modestissima Albania nell’ultimo incontro del raggruppamento). Dopo un perentorio esordio contro la Lituania (3-0) e il successo sull’Ucraina (3-1), le azzurre hanno liquidato anche la Francia (3-1), la Polonia (3-1) e la Bulgaria (3-1) sempre a Tirana (Albania), prima del successo odierno contro la Spagna che ha matematicamente sancito la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale di categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia strabilia agli Europei U16: sei vittorie e semifinale in tasca

