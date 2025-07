Nepal proseguono le ricerche dei dispersi dopo esondazioni fiume Bhotekoshi

In Nepal, le immagini di devastazione continuano a scuotere il paese: le inondazioni monsoniche hanno divelto il Ponte dell’Amicizia a Rasuwagadi, lasciando dietro di sé un bilancio di 19 dispersi. Decine di soccorritori sono in azione tra le macerie e le acque torbide del fiume Bhotekoshi, nella speranza di ritrovare intatti i loro compatrioti e visitatori. La corsa contro il tempo è iniziata, ma la forza della natura non si ferma.

Decine di soccorritori in azione in Nepal alla ricerca delle persone disperse dopo che le inondazioni monsoniche hanno spazzato via il ponte dell’amicizia a Rasuwagadi, 120 chilometri a nord della capitale Kathmandu, che collega il Paese con la Cina. Il fiume Bhotekoshi è esondato spazzando vie diverse case e camion che erano parcheggiati al confine per i controlli doganali. I 19 dispersi sono 13 cittadini nepalesi e sei cinesi, secondo l’Autorità nazionale per la riduzione e la gestione dei rischi di catastrofi. Sul luogo anche il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Oli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nepal, proseguono le ricerche dei dispersi dopo esondazioni fiume Bhotekoshi

