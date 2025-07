Che cos’è il riscatto della laurea? Tutto quello che c’è da sapere

Il riscatto della laurea rappresenta un'opportunità unica per valorizzare il percorso accademico e accelerare il pensionamento. Questo strumento permette di trasformare gli anni universitari in contributi previdenziali, offrendo la possibilità di anticipare il momento di uscita dal mondo del lavoro. Tuttavia, il suo successo dipende da diversi fattori come l’età di laurea e la continuità dei versamenti. In particolare, chi ha...

Il riscatto della laurea è uno strumento previdenziale che consente di 'comprare' gli anni del proprio percorso universitario e trasformarli in contributi validi per la pensione. È molto richiesto da chi desidera andare in pensione prima del previsto, ma la sua efficacia non è automatica: tutto dipende da quando si è cominciato a lavorare, dall'età alla quale ci si è laureati e dalla continuità dei versamenti contributivi. In particolare, chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 rientra nel sistema contributivo puro e può accedere, a certe condizioni, alla cosiddetta pensione anticipata contributiva.

