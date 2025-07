Rapina a mano armata in un distributore in centro a Torino bottino da migliaia di euro | due arresti

Una rapina a mano armata in un distributore nel cuore di Torino scuote la città: il colpo, che ha fruttato migliaia di euro, si è concluso con due arresti grazie all’efficace collaborazione tra videosorveglianza e Squadra Mobile. La pronta azione delle forze dell’ordine dimostra come tecnologia e professionalità siano fondamentali per garantire la sicurezza urbana. Un intervento deciso che rafforza la lotta contro la criminalità e tutela i cittadini torinesi.

Due uomini arrestati a Torino per rapina a mano armata in un distributore: decisivo il ruolo della videosorveglianza e della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapina a mano armata in un distributore in centro a Torino, bottino da migliaia di euro: due arresti

In questa notizia si parla di: rapina - mano - armata - distributore

Rapina a mano armata in farmacia. Banditi in fuga con il bottino - Un pomeriggio di paura a Torre Spaccata, dove due rapinatori armati di taglierino hanno colpito una farmacia, fuggendo con la cassa.

Torino, rapina a mano armata al distributore: arrestati autore e 'palo'. Il video del colpo https://lastampa.it/torino/2025/07/09/video/torino_rapina_a_mano_armata_al_distributore_arrestati_autore_e_palo_il_video_del_colpo-15224781/?ref=twhpv… @LaStamp Vai su X

Salerno, rapina a mano armata tentata in tangenziale Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo ... Vai su Facebook

Rapina a mano armata in un distributore in centro a Torino, bottino da migliaia di euro: due arresti; Torino, rapina a mano armata al distributore: arrestati autore e 'palo'; Colpo da 4mila euro al distributore di Torino Santa Rita, la rapina ripresa in un video: due arresti.

Rapina a mano armata in un distributore in centro a Torino, bottino da migliaia di euro: due arresti - Due uomini arrestati a Torino per rapina a mano armata in un distributore: decisivo il ruolo della videosorveglianza e della Squadra Mobile. Segnala virgilio.it

Rapina armata a un distributore a Torino: arrestati due uomini, uno faceva da palo fingendosi cliente - Due uomini arrestati a Torino per una rapina armata a un distributore. quotidianopiemontese.it scrive