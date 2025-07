Osimhen Juventus si pensa già all’estate del 2026! I bianconeri potrebbero creare un canale preferenziale con il Galatasaray ma attenzione alla concorrenza di quella rivale!

Il mercato estivo del 2026 si avvicina e con esso le grandi manovre di Juventus e Milan per Victor Osimhen, il centravanti del Napoli che sta facendo parlare di sé. I bianconeri potrebbero creare un canale preferenziale con il Galatasaray, ma devono fare attenzione alla concorrenza di rivali agguerriti. La sfida per aggiudicarsi il gioiello africano promette scintille: chi avrà la meglio?

Osimhen Juventus, i bianconeri e il Milan possono contendersi il bomber per l’estate del 2026: quello che c’è da sapere. La Juventus sta monitorando attentamente la situazione di Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli, al centro di molte voci di mercato in vista addirittura già per la prossima finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato da Paolo Paganini sul suo account X, dietro l’interesse del Galatasaray per Osimhen ci sarebbe anche una forte concorrenza da parte di due club italiani. Osimhen Juventus, la Vecchia Signora è in corsa per la prossima estate. Secondo le indiscrezioni raccolte, la Juventus sta valutando seriamente l’ opportunità di ingaggiare Osimhen, uno degli attaccanti più ambiti in Europa, che ha dimostrato un rendimento eccellente con il Napoli e con il Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, si pensa già all’estate del 2026! I bianconeri potrebbero creare un canale preferenziale con il Galatasaray, ma attenzione alla concorrenza di quella rivale!

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

La Juventus, dopo l'arrivo di Jonathan David, continua a lavorare sul fronte attaccanti Victor Osimhen è uno dei nomi accostati ai bianconeri. Secondo Tuttosport il Napoli si aspetta una proposta per il nigeriano entro il 14 luglio. Ossia ad un giorno dalla scad

#Osimhen-#Juventus: bianconeri al lavoro per il sì del bomber, poi la trattativa con il #Napoli Svelato il piano del club

Osimhen: Napoli, Juventus o dove? Il nigeriano ha scelto il suo futuro; Osimhen, nuovo tormentone: la Juve deve trattare col Napoli. Che non vuole fare sconti, ma è costretto a…; Juve, tutto sulle punte: il triangolo Kolo Muani, Osimhen, Vlahovic scalda l’estate.

Osimhen verso il Galatasaray, adesso che fai Juventus? Chi è 'rimasto' per il colpo in attacco - I rigori li sbaglia solo chi li tira e i grandi colpi possono non essere raggiunti solo se uno ci prova.

Osimhen Juventus, i bianconeri non mollano il nigeriano: sarà lui l'attaccante del futuro con David? La rivelazione non lascia dubbi - Osimhen Juventus, i bianconeri non mollano il nigeriano: tutti gli aggiornamenti sulle mosse in attacco La Juventus, come riferito da Manuele Baiocchini di Sky Sport, è molto attiva sul mercato per ri ...