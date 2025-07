Esordio brillante per il Coral Sound di Torre del Greco

Torre del Greco ha vibrato con il magico sound del Coral Sound, un debutto che ha lasciato tutti senza fiato. La serata inaugurale all’Arena della Musica, orchestrata dall’associazione l’Emanuele, ha brillato per entusiasmo e performance straordinarie, creando un’atmosfera di pura emozione. Con il cuore colmo di speranza, al taglio del nastro del festival hanno preso il via non solo note indimenticabili, ma anche un gesto di grande solidarietà verso i bambini più bisognosi.

TORRE DEL GRECO – È stato un esordio brillante per il Coral Sound iniziato ieri 8 luglio a Torre del Greco. Entusiasmo e performance artistiche di altissimo livello hanno caratterizzato la serata di inaugurazione dell’Arena della Musica, organizzata dall’associazione l’Emanuele per raccogliere fondi da destinare alla ristrutturazione della Casa dei Piccoli Cuori, per i bambini malati e abbandonati. Al taglio del nastro del festival hanno partecipato oltre tremila spettatori e artisti come Antonio D’Ausilio, il comico di Mady in Sud; il talentuoso Simone Grande che con la sua voce melodiosa ha fatto commuovere giovani e adulti e i Pooh Legend, la magica band che ha fatto ballare e cantare tutta la platea fino a tarda sera. 🔗 Leggi su Primacampania.it Š Primacampania.it - Esordio brillante per il Coral Sound di Torre del Greco

