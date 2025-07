Over e colori estivi come abbinarli per un look raffinato

Scopri come abbinare con stile e raffinatezza le tonalità vivaci dell’estate, creando look che catturano l’attenzione senza rinunciare all’eleganza. La palette di questa stagione, tra pastelli delicati e colori accesi, invita a sperimentare combinazioni originali e di tendenza. Impara a mixare i toni in modo armonioso, rendendo ogni outfit un vero inno alla stagione calda. Perché, alla fine, il segreto di un look perfetto sta proprio nella capacità di giocare con i colori...

Una palette ricca e colorata quella di questa stagione estiva, che rimanda alle tendenze cromatiche svelate sulle passerelle durante le sfilate dedicate alle collezioni primavera-estate. Le tonalità più delicate e pastello si mescolano con i colori più accessi ed estivi, tipici della stagione. Per un mix energico e vibrante, ma al contempo rilassante e confortante, che fa bene all'umore. Nero, grigio e bianco trovano poco spazio all'interno delle combo cromatiche estive, che puntano a creare combinazioni piene di brio ma non prive di stile. L'ideale anche per gli over appassionati di moda e colore, sempre attenti alle nuove tendenze e pronti a farsi ispirare dai look proposti in passerella.

