Meteo stop al caldo | ecco quanto durerà il fresco

a svanire presto, lasciando spazio nuovamente alle temperature elevate. Dopo giorni di calore estrema, l’Italia si prepara a respirare, ma quanto durerà questa pausa? Le previsioni indicano che il caldo tornerà presto, portando con sé altri momenti di afa e sudore. Resta aggiornato per scoprire quando il sole tornerà a dominare il cielo e a riscaldare le nostre giornate.

Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia ritrova il respiro. Il caldo africano che aveva stretto il Paese in una morsa rovente ha ceduto temporaneamente il passo a correnti più fresche e asciutte, regalando un clima finalmente più vivibile. Ma quanto durerà questa tregua? E soprattutto: quando tornerà il grande caldo? Le previsioni per la seconda metà di luglio lasciano pochi dubbi: si tratta solo di una parentesi estiva più dolce, destinata a chiudersi molto presto. L'anticiclone africano arretra e l'Italia respira.