Da villain iper glam a regina dei fiori fino a diva futuristica | così Cardi B ha brillato tra i front-row della Paris Fashion Week

Tra piume, strutture teatrali, corvi in carne e ossa e rose giganti, ogni sua apparizione si trasforma in un vero e proprio spettacolo di stile e audacia. Cardi B ha riconfermato il suo ruolo di protagonista nel mondo della moda, dimostrando che la vera star è chi osa più di tutti. La sua presenza nella Paris Fashion Week ci invita a riflettere su come la moda possa essere un potente strumento di espressione e rivoluzione.

C ardi B rompe le righe e stupisce con i suoi look concettuali aggiudicandosi un ruolo da protagonista nel front-row della Haute Couture Week di Parigi. La cantante ha trasformato ogni sfilata in un palcoscenico per brillare, in cui moda, arte e provocazione si sono fuse insieme. Cardi B non è nuova a colpi di scena fashion, ma quest'anno ha decisamente superato se stessa. Tra piume, strutture teatrali, corvi in carne e ossa e rose giganti, ogni sua apparizione è stata un manifesto couture colmo di main character energy. L'outfit da favola dark per Schiaparelli (con corvo incluso). Il 7 luglio, all'ingresso della sfilata Schiaparelli Couture FallWinter 2026, Cardi B ha incarnato una villain sofisticata imprigionata in una favola dark.