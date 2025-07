Macellerie controllate a Reggio Calabria maxi sequestro di carne e maxi multe | in che condizioni era il cibo

A Reggio Calabria, i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio traffico di carne in condizioni igienico-sanitarie allarmanti, sequestrando ben 280 kg di prodotti potenzialmente pericolosi e sanzionando i commercianti con multe superiori a 9.000 euro. Un intervento che mette in luce la necessità di controlli più stringenti per garantire la sicurezza dei consumatori. La tutela della salute pubblica deve rimanere una priorità assoluta.

Carabinieri sequestrano 280 kg di carne e sanzionano commercianti per oltre 9.000 euro nella provincia reggina per violazioni igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Macellerie controllate a Reggio Calabria, maxi sequestro di carne e maxi multe: in che condizioni era il cibo

In questa notizia si parla di: maxi - carne - macellerie - controllate

Famiglia dorme in macelleria a Catania, carne e olio sequestrati: distrutti kg di cibo e maxi multa - A Catania, una famiglia è stata sorpresa a dormire in una macelleria, dove carne e olio sono stati sequestrati e distrutti.

Minimarket nel mirino delle forze dell'ordine: sequestrati 200 chili di carne mal conservata.

Macellerie controllate a Reggio Calabria, maxi sequestro di carne e maxi multe: in che condizioni era il cibo - Carabinieri sequestrano 280 kg di carne e sanzionano commercianti per oltre 9. Riporta virgilio.it

Carne, salumi, formaggi e sughi di provenienza sconosciuta: maxi sequestro dei Nas in una macelleria di Marotta - Corriere Adriatico - Carne e derivati di provenienza sconosciuta, sequestrati 35 kg in una macelleria di Marotta di Mondolfo. Secondo corriereadriatico.it