Novara Fc | lo staff di mister Zanchetta

Novara FC si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi con l’arrivo del tecnico Andrea Zanchetta. La squadra si arricchisce di un team di professionisti appassionati e competenti che lavorano con entusiasmo per guidare i biancazzurri verso traguardi ambiziosi. Scopriamo insieme i volti che compongono lo staff tecnico, un mix di esperienza e talento pronto a supportare il progetto azzurro.

Ufficializzato mister Andrea Zanchetta, che guiderà la prima squadra azzurra nella stagione che sta per prendere il via, ecco l'elenco del personale che andrà a completare l'area tecnica: l’allenatore in seconda Erminio Russo, il collaboratore tecnico Alessio Talia, il preparatore dei portieri. 🔗 Leggi su Today.it

Novara Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo, fino a giugno 2027, con Andrea Zanchetta, che, a partire dal 1° luglio, ricoprirà il ruolo di guida tecnica della prima squadra. A mister Zanchetta il benvenuto a Novara da parte del Club.

