La croce della chiesa di San Giacomo non è ancora tornata | Stiamo ancora combattendo

La simbolica croce di ferro che un tempo dominava il sagrato della chiesa di San Giacomo a Udine resta ancora un ricordo lontano. Un anno e mezzo sono passati, ma il suo ritorno sembra ancora lontano, nonostante gli sforzi del parroco don Luciano Nobile. La comunità aspetta con ansia il momento di riabbracciare questo segno di fede e tradizione, perché la speranza di rivedere la croce al suo posto non si è mai spenta.

È passato ormai un anno e mezzo, ma la croce di ferro che ornava il sagrato della chiesa di San Giacomo, in piazza Matteotti a Udine, non è ancora tornata al suo posto. Il parroco, don Luciano Nobile, con amarezza, ci aggiorna: "Stiamo ancora combattendo per far tornare la croce sul sagrato della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: croce - chiesa - giacomo - tornata

Rassegna corale "Regina Coeli" nella chiesa di Santa Croce - Domani alle 18, nella chiesa di Santa Croce, prende il via la seconda edizione della rassegna corale "Regina Coeli", organizzata dalla Schola Cantorum "Sancta Caecilia" con la collaborazione della Confraternita Madonna di Guadalupe e il patrocinio del Comune di Corridonia.

Santa Croce di Magliano, il rosario per il Papa a San Giacomo; Venerdì santo, a Gaeta torna la tradizionale processione del Cristo morto; Il Triduo pasquale in tutte le parrocchie.

Mandas, la croce rubata sta per tornare in paese: la Fondazione di Sardegna ha risarcito l’uomo che l’aveva comprata all’asta (10mila euro) - L'Unione Sarda.it - Mandas, la croce rubata sta per tornare in paese: la Fondazione di Sardegna ha risarcito l’uomo che l’aveva comprata all’asta (10mila euro). Secondo unionesarda.it

Diocesi: Lanciano, restaurata e tornata nella Chiesa di Santa Maria Maggiore la Croce di Nicola da Guardagrele - AgenSIR - Ortona Diocesi: Lanciano, restaurata e tornata nella Chiesa di Santa Maria Maggiore la Croce di Nicola da Guardagrele 13:41 Dichiarazione Napoli Femminicidio quattordicenne ad ... Da agensir.it