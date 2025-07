Romania in azione gli elicotteri per spegnere gli incendi

In Romania, la battaglia contro gli incendi boschivi è in pieno corso, con vigili del fuoco che utilizzano elicotteri e mezzi terrestri per domare le fiamme. Tra spruzzi d'acqua dall’alto e imbarcazioni nel delta del Danubio, l’intervento rapido e coordinato mira a proteggere le meraviglie naturali del Paese. La lotta contro il fuoco continua, evidenziando la determinazione di salvaguardare il patrimonio ambientale romeno.

In Romania i vigili del fuoco sono in azione per spegnere gli incendi boschivi con elicotteri e camion nell’est del paese. Un elicottero Blackhawk spruzza acqua su un rogo vicino alla città di Niculitel, mentre si utilizzano piccole imbarcazioni per raggiungere la vegetazione in fiamme nel delta del Danubio. Gli incendi hanno bruciato centinaia di ettari di vegetazione e foreste, alimentati dalle alte temperature e dai venti secchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Romania, in azione gli elicotteri per spegnere gli incendi

In questa notizia si parla di: incendi - romania - azione - elicotteri

#Incendi #Sardegna, #Difesa in azione. Elicotteri di Esercito Italiano e Aeronautica Militare , stanno supportando Corpo Forestale Regione Sardegna e #VigilidelFuoco per lo spegnimento roghi di #Nurri e #Ozieri. Intervento rientra nella campagna Antincendi Vai su Facebook

Romania, in azione gli elicotteri per spegnere gli incendi; Romania, in azione gli elicotteri per spegnere gli incendi; Nepal, proseguono le ricerche dei dispersi dopo esondazioni fiume Bhotekoshi.

Romania, in azione gli elicotteri per spegnere gli incendi - (LaPresse) In Romania i vigili del fuoco sono in azione per spegnere gli incendi boschivi con elicotteri e camion nell'est del paese. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Giornata di incendi in Sardegna, elicotteri e Canadair in azione - Sono 14 gli incendi segnalati oggi su tutta l'isola, otto dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Come scrive rainews.it