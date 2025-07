Ruspe in azione sull' arenile a rischio tartarughe caretta caretta e i fratini

Ruspe in azione sull'arenile, minacciando le delicate foreste di tartarughe caretta caretta e i piccoli fratini. Incessanti su 4 chilometri di spiaggia, queste macchine senza targa stanno distruggendo un habitat naturale, ignorando la stagione di nidificazione e mettendo a rischio specie protette. Come si può devastare un arenile in questo modo - sottolineano le associazioni ambientaliste - non è solo un attacco alla natura, ma anche alla nostra futura. È ora di agire con decisione.

Circolano senza sosta su 4 chilometri di spiaggia delle ruspe sprovviste di targa che stanno spianando la spiaggia, incuranti della nidificazione delle tartarughe caretta caretta e dei fratini. "Come si può devastare un arenile in questo modo - sottolineano le associazioni ambientaliste - non. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: caretta - ruspe - arenile - tartarughe

Ruspe in azione sull'arenile, a rischio tartarughe caretta caretta e i fratini; Cercasi cercatori di tracce di tartarughe marine.

Tartarughe marine: fallito un tentativo di nidificazione a Sant’Andrea - La mattina del 28 giugno, intorno alle 6,30, una tartaruga marina Caretta caretta ha risalito la spiaggia di Sant’Andrea (comune di Marciana), sul lato est, proprio in corrispondenza dell'ingresso sul ... Secondo msn.com

Caretta Caretta a rischio nel Reggino, Legambiente: «Ancora un caso di pulizia degli arenili con ruspe» - CATANZARO «In Calabria sta per partire “Life Turtlenest”, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma “Life”, coordinato da Legambiente, recentemente avviato e finalizzato al ... Segnala corrieredellacalabria.it