Incidente con una moto in Brianza | 16enne in ospedale

Un drammatico episodio scuote la Brianza: oggi, mercoledì 9 luglio, un giovane di 16 anni è rimasto coinvolto in un incidente in moto a Besana Brianza, finendo in ospedale. Intorno alle 13.51, in viale John e Robert Kennedy, le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La comunità si stringe attorno al ragazzo e ai suoi cari, sperando in una pronta guarigione. Questo evento ricorda quanto la prudenza sia fondamentale sulla strada.

È intorno alle 13.51 di oggi, mercoledì 9 luglio, che in viale John e Robert Kennedy a Besana Brianza, un ragazzo di 16 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale, cadendo dalla sua moto. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, per cause ancora non chiare il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - moto - brianza - 16enne

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Un episodio drammatico scuote Tavarnelle di Cortona: uno scontro tra moto e auto sulla Sr71 ha lasciato un 37enne gravemente ferito.

Incidente aereo in India, l'ultimo selfie della famiglia che stava per cambiare vita: così Pratik voleva portare moglie e 3 figli piccoli a vivere a Londra Vai su Facebook

Incidente con una moto in Brianza: 16enne in ospedale; Incidente auto moto, 16enne finisce in ospedale; Cristian Donzello e la tragica gara clandestina di moto: cosa rischiano i 6 indagati.

Biassono, il 16enne Christian Donzello morto per incidente in moto durante gara clandestina - Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Biassono, il 16enne Christian Donzello morto per incidente in moto durante gara tra amici Il giovane si è scontrato con un'auto guidata da un 22enne. Da tg24.sky.it

Incidente con la moto, muore 16enne a Empoli - Ansa.it - Incidente con la moto, muore 16enne a Empoli Condizioni apparse subito molto gravi, è deceduto in ospedale EMPOLI (FIRENZE) , 30 ottobre 2024, 17:41 ... Scrive ansa.it