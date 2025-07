Il soccorso per animali investiti o malati rimane un miraggio | Comune non rinnova convenzione con la clinica

Il soccorso per animali feriti o malati a Agrigento si trova in una crisi di rinnovo delle convenzioni, lasciando molti a sperare senza assistenza. Tuttavia, la generosità di persone come Vincenza Lionti fa la differenza, offrendo speranza e salvezza a chi ha più bisogno. È andata bene a un gattino con la zampa in necrosi, che grazie alla sua cura ha ritrovato una seconda possibilità di vivere. La solidarietà può davvero cambiare le sorti di tanti amici a quattro zampe.

Non è un bel periodo per gli amici a 4 zampe ad Agrigento. Per fortuna qualcuno di loro viene graziato dalla buona sorte che mette sul loro percorso persone di grande generosità . È andata bene a un gattino che un’agrigentina, Vincenza Lionti, ha trovato con la zampa in necrosi. Ha cercato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

