Droga armi violenze e minacce | come agiva il clan con base nelle Marche sgominato dalla polizia

Un brillante esempio di come la lotta alla criminalità organizzata possa fare luce su attività illegali che minacciano la sicurezza pubblica. Il blitz delle forze dell'ordine nelle Marche ha smantellato un pericoloso clan dedito a droga, armi e violenze, rivelando un articolato sistema di controllo e intimidazioni. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione che ha portato alla luce un mondo oscuro fatto di minacce e illegalità, e come le autorità abbiano agito per restituire serenità alla comunità.

ANCONA – Chili di sostanze stupefacenti immesse nelle piazze di spaccio marchigiane e non, intimidazioni e minacce per rafforzare la leadership e esigere i pagamenti e una struttura ramificata che permetteva di controllare traffico e vendita, con l’ausilio di armi. È quanto venuto a galla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

La Procura di Gjakova presenta un atto d'accusa contro un uomo sospettato di violenza domestica, minacce con un'arma e possesso di stupefacenti; VIOLENZA Spaccio di droga e armi: la banda dei lucerini minacciava e intimidiva i pusher.

