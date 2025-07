Lo spacciatore che viaggiava in scooter con più di 2 kg di droga

Lo scorso 8 luglio, intorno alle 23.30, un sospetto scooter ha attirato l’attenzione degli agenti di polizia durante un servizio di pattuglia. Quando hanno fermato il veicolo, hanno scoperto che il conducente trasportava oltre 2 kg di droga, un carico ingente e pericoloso. La sua tentata fuga si è conclusa con un arresto, segnando un importante successo contro il traffico illecito nella zona.

I poliziotti lo hanno visto mentre viaggiava a bordo del suo scooter nella sera di martedì 8 luglio. Lo hanno fermato e hanno scoperto che con sé aveva un ingente quantitativo di droga. La tentata fuga L'intervento degli agenti di polizia è scattato intorno alle 23.30. La volante ha visto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: scooter - viaggiava - droga - spacciatore

Scontro tra un’auto ed uno scooter: muore Daniele, 49 anni. Con lui viaggiava la figlia 17enne rimasta ferita in modo grave. La tragedia a Torvaianica - Una notte di tragedia a Torvaianica: un incidente tra auto e scooter ha stravolto due famiglie, portando via Daniele Galatioto, 49 anni, e lasciando la figlia gravemente ferita.

Tragedia: morto lo scooterista coinvolto nell'incidente di via Leonardo da Vinci Vai su Facebook

Lo spacciatore che viaggiava in scooter con più di 2 kg di droga; A Catania in giro in motorino con marijuana, cocaina e hashish; Catania, 20enne arrestato con oltre mezzo chilo di droga nello scooter: cocaina, hashish e marijuana.

Viaggiava con la droga in auto. Spacciatore finisce in trappola. In trasferta con la polvere bianca - MSN - Viaggiava con dosi di cocaina e hashish, probabilmente da spacciare ’in trasferta’ per qualche cliente. msn.com scrive

Viaggiava con la droga in auto. Spacciatore finisce in trappola. In trasferta con la polvere bianca - Il Resto del Carlino - Viaggiava con dosi di cocaina e hashish, probabilmente da spacciare ’in trasferta’ per qualche cliente. Scrive ilrestodelcarlino.it