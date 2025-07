Amia decine di interventi in corso a Verona dopo il maltempo | tre parchi ancora chiusi

Verona si trova ancora alle prese con i danni causati dal violento temporale che ha investito la città martedì pomeriggio. Decine di interventi sono in corso, mentre tre parchi restano chiusi per motivi di sicurezza. I venti impetuosi, che hanno raggiunto fino a 90 km/h, hanno provocato numerosi disagi e danni. La città si impegna ora nella ripresa, ma la strada verso la normalità è ancora lunga.

Durante il violento temporale che nel tardo pomeriggio di martedì ha colpito Verona e provincia, i venti hanno soffiato forte a circa 60 chilometri orari nelle zone centrali della città, per raggiungere addirittura i 90 chilometri orari nelle zone di Montorio e Golosine. Da subito, pochi minuti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

