Picinisco convegno sulla transumanza un patrimonio da proteggere e valorizzare

XX edizione, un’occasione unica per riscoprire le radici profonde di un patrimonio millenario. La transumanza non è solo un’antica pratica pastorale, ma un patrimonio culturale che arricchisce il nostro territorio e il nostro senso di identità. È fondamentale preservare queste tradizioni, tramandandole alle future generazioni, affinché la storia e la cultura della pastorizia continuino a vivere e a ispirare il nostro modo di essere.

L’importanza della transumanza, la sua conservazione e valorizzazione, la riscoperta delle antiche tradizioni legate alla pastorizia sono state al centro del convegno che tradizionalmente si tiene a Picinisco in occasione della kermesse gastronomica popolare Pastorizia in Festival, giunta alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

