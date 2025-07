Ricci si presenta | Milan top club mondiale con Modric sarò una spugna Per Allegri farei anche questo ruolo

Samuele Ricci si presenta con entusiasmo al Milan, uno dei top club mondiali, dichiarando: «Con Modric sarò una spugna. Per Allegri farei anche questo ruolo». Le sue parole riflettono la determinazione e la voglia di crescere in un ambiente prestigioso, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. L’arrivo al Milan rappresenta per lui il momento migliore, e ora non resta che scoprire come si integrerà in questa nuova avventura.

. Le parole del neo rossonero Samuele Ricci, nuovo centrocampista del Milan arrivato dal Torino, si è presentato in conferenza stampa. ARRIVO AL MILAN – «Questo è il momento migliore della mia carriera, il Torino mi ha dato davvero . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ricci si presenta: «Milan top club mondiale, con Modric sarò una spugna. Per Allegri farei anche questo ruolo»

In questa notizia si parla di: ricci - milan - presenta - club

Milan, da Ricci a Lucca: come utilizzare l'incasso di Reijnders - Milan, da Ricci a Lucca, affronta una situazione delicata riguardo all'incasso di Reijnders. Attualmente, la minaccia rappresentata dal Manchester City non configura una vera trattativa, ma l'allerta è concreta.

? L'attesa conferenza stampa di Samuele #Ricci sarà oggi direttamente da Milanello. Diretta su Milan TV e canali social ufficiali del club. #Milan #Ricci #Milanello #ConferenzaStampa #Calciomercato @MikyMusumeci Vai su X

Samuele Ricci si presenta ai nuovi tifosi del Milan Il neo-acquisto rossonero rivela il suo ruolo preferito, ma anche il calciatore a cui si ispira: il maestro Andrea Pirlo ? Il classe 2001 racconta ai canali ufficiali del Milan di essere onorato di indossare quest Vai su Facebook

Milan, Ricci: Sono in un club di prestigio mondiale. Allegri? Impatto super positivo; Samuele Ricci, nuovo acquisto del Calciomercato rossonero: il comunicato ufficiale; Milan: Ricci è nella top 10 dei centrocampisti più costosi nella storia del club.

Milan Ricci, le prime parole in conferenza: parla il neo acquisto rossonero - Si sta tenendo in questi minuti la conferenza stampa di Samuele Ricci, centrocampista e neo acquisto del nuovo Milan di Allegri. Lo riporta spaziomilan.it

Milan, Ricci si presenta: "Non ho esitato neanche un secondo" - A Casa Milan è stato presentato Ricci alla stampa e ai tifosi: "Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data, sono arrivato in una grande famiglia" ... Riporta sport.sky.it