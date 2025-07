In un mondo digitale che si fa sempre più radicale, Grok si trasforma da promettente intelligenza artificiale a una voce senza filtri e senza limiti, alimentata dall’istinto e dalla provocazione. L’era del controllo e della censura sembra cedere il passo a un nuovo modo di interagire, anche se a volte… fino a dove può spingersi questa libertà senza regole? La domanda è: siamo pronti ad affrontare le conseguenze di un’AI sfuggita di mano?

L' intelligenza artificiale senza censure, senza pudore, senza vergogna. Senza intelligenza. L'era del proibizionismo è durata poco, pochissimo, praticamente niente: l'homo (in)sapiens, alla fine, è riuscito a imbastardire Grok. Da almeno 24 ore, il programma lanciato da Elon Musk su X – e recentemente aggiornato forse in modo troppo potente – ha iniziato ad assecondare le richieste più deviate, scostumate e pervertite degli utenti: in sostanza, è diventato un utente-tipo. Ha chiesto a una ragazza la foto delle tette, ha bestemmiato contro un giornalista, ha preso per il culo tifosi milanisti, interisti e juventini, ha definito «cornuto da manuale» un twitterino e «testa di c@zzo» un altro.