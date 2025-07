Colpo da 4mila euro al distributore di Torino Santa Rita la rapina ripresa in un video | due arresti

Un blitz mozzafiato a Torino Santa Rita: due uomini armati di coltello rapinano un distributore di benzina e si danno alla fuga con 4.000 euro. La scena, catturata da un video di sorveglianza, ha portato all’arresto dei responsabili, di 57 e 46 anni, pochi mesi dopo il colpo. La dinamica e le indagini, ora, fanno luce su un episodio che ha scosso la città.

Due uomini, di 57 e 46 anni, sono stati arrestati per una rapina a mano armata avvenuta in un distributore di benzina a Torino Santa Rita a inizio anno. È il 18 gennaio 2025 quanto un uomo, con il volto travisato e armato di coltello, entra nel negozio, va dietro al bancone e, sotto la minaccia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

