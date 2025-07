Zelenski è a Roma L' incontro con Papa Leone e Mattarella

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Roma per un evento di grande rilievo: la conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina. Questa mattina, ha avuto l'onore di incontrare Papa Leone XIV a Villa Barberini, una visita significativa che sottolinea l'importanza delle relazioni tra Ucraina e Chiesa. L'incontro si inserisce in un contesto di dialogo e speranza per un futuro di pace e collaborazione tra le nazioni.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si trova a Roma per partecipare alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina in programma domani e venerdì presso la Nuvola all'Eur. Questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV a Villa Barberini, nella residenza di Castel Gandolfo, riaperta dal pontefice dopo 12 anni per trascorrerci parte delle vacanze estive. "Grazie tante", ha detto Zelensky accolto dal Pontefice. Il quale ha mostrato al presidente ucraino l'affaccio sul lago di Albano, raccogliendo l'apprezzamento del leader ucraino: "Una bella vista!". La conversazione è poi andata avanti in inglese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

