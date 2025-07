L’ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina

L’annunciato rovesciamento di posizione di Donald Trump sull’Ucraina rappresenta ancora una volta il riflesso delle sue strategie imprevedibili e spesso contraddittorie. Più che analizzare i dettagli, preferisco comunicare in modo diretto e trasparente le ultime novità, affinché ciascuno possa farsi un’idea senza essere travolto da interpretazioni superflue. In questo scenario complesso, l’essenziale conta più di ogni altra cosa.

Non potendo evitare di dare anche oggi notizia dell’ennesima giravolta di Donald Trump sull’Ucraina, ma rifiutandomi per principio di appendere ai suoi capricciosi cambi di direzione, ogni volta, nuove pensose analisi e nuovi elaborati commenti inevitabilmente destinati a rapidissima consunzione, ho deciso di limitarmi all’essenziale, dando conto delle novità nel modo più sintetico e chiaro possibile. In questo caso, l’annunciato rovesciamento della decisione di sospendere l’invio di armi all’Ucraina, accompagnato da un commento su Vladimir Putin di rara durezza («ci dice un sacco di stronzate»). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina

Accusa Putin e difende Zelensky, ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina. Il leader Usa assicura: “Riprendiamo subito l’invio di armi a Kiev” - In un susseguirsi di giravolte diplomatiche e dichiarazioni contrastanti, la scena internazionale si infiamma ancora una volta.

La giravolta di Trump che fa infuriare Putin: Armi a Kiev. Quante forniture può davvero dare l'America all'Ucraina (che non ci crede); Ucraina, Trump ha di nuovo cambiato idea: «Sì all’invio di armi per Kiev. Putin dice un mucchio di cazzate»; Guerra in Ucraina, la mossa di Zelensky stretto tra Europa e Usa: «chiamare» il bluff di Putin.

Ucraina, Trump ha di nuovo cambiato idea: «Sì all’invio di armi per Kiev. Putin dice un mucchio di cazzate» - Ennesima giravolta americana: dopo lo stop annunciato pochi giorni fa, la Casa Bianca inverte di nuovo la marcia. Si legge su editorialedomani.it

L’ultima giravolta di Trump: “Basta armi all’Ucraina. Anzi no”. Cosa c’è dietro il cambio di rotta - Il dietrofront di Trump è arrivato in seguito alla telefonata avuta, lo scorso venerdì 4 luglio, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo tpi.it