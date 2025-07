Sarri presentazione alla Lazio senza giornalisti | polemiche e rinvio

In casa Lazio si accendono le polemiche: la presentazione di Maurizio Sarri, prevista senza giornalisti, ha scatenato un putiferio e ha portato al rinvio. Con l’inizio del campionato di Serie A 2025-26 ormai alle porte, i tifosi e gli addetti ai lavori restano in attesa di una nuova data che possa acuire entusiasmo e fiducia. Ma cosa si cela dietro questa scelta controversa?

Manca ancora un mese e mezzo all'inizio del campionato di Serie A 2025-26, ma in casa Lazio è giĂ caos. La societĂ biancoceleste è stata infatti costretta a rinviare la presentazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri dopo essere stata bersaglio di grandi polemiche per la decisione di effettuarla senza la presenza di giornalisti. La presentazione, che era originariamente prevista per giovedì 10 luglio alle 18 presso gli studi televisivi di Formello, nelle intenzioni del club avrebbe dovuto essere chiusa sia al pubblico che alla stampa in presenza, offrendo la possibilitĂ ai giornalisti di inviare una domanda per testata.