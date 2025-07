Psilocibina per trattare la depressione al via in Italia il primo trial clinico sulla sostanza estratta dai funghi allucinogeni

In Italia prende il via il primo trial clinico sulla psilocibina, estratta dai funghi allucinogeni, per trattare la depressione. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’Agenzia Italiana del Farmaco, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) assume il ruolo di coordinatore di questa rivoluzionaria ricerca. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso nuove terapie innovative, aprendo prospettive promettenti nel campo della salute mentale.

