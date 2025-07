Air Campania nuova linea per il Litorale Domizio

Air Campania rinnova i suoi collegamenti per il Litorale Domizio, offrendo ai viaggiatori un’esperienza più comoda e efficiente durante la stagione estiva. Dal 10 luglio 2025, nuove corse e linee dedicate garantiranno un collegamento rapido e diretto tra le meraviglie della costa e le località più belle della zona. Scopri come questa novità trasformerà i tuoi spostamenti sulla splendida fascia costiera del...

AIR Campania potenzia i collegamenti estivi verso il Litorale Domizio. A partire dal 10 luglio 2025 saranno attivate nuove corse e linee dedicate alla mobilità estiva. Sarà infatti attiva la nuova linea estiva 07-NA Baia Domizia-Licola Borgo, che collegherà l'intera fascia costiera del.

