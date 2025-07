Incendio nel Milanese fiamme in un appartamento | evacuate 12 famiglie

Un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì 9 luglio a Villa Cortese, nel milanese, ha scatenato un'evacuazione di ben 12 famiglie. Le fiamme si sono originate in un appartamento di via Alberto da Giussano, mettendo in allerta immediatamente i soccorritori. Vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze sono intervenuti tempestivamente per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. La vicenda mette ancora una volta in evidenza l’importanza della prevenzione e dell’intervento rapido in situazioni di emergenza.

Un incendio è scoppiato nel primissimo pomeriggio di mercoledì 9 luglio all'interno di un appartamento in via Alberto da Giussano nel Comune di Villa Cortese, hinterland nord ovest di Milano. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118. L'incendio Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

