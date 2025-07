Unicredit la smentita dell’Ue | Nessuna lettera inviata per il golden power

Unicredit smentisce categoricamente le voci circolate sulla presunta lettera inviata da Bruxelles riguardo al golden power. La Commissione europea chiarisce che non ci sono documenti ufficiali o comunicazioni in merito, dissipando così ogni dubbio su eventuali ostacoli all’operazione su Banco Bpm. La trasparenza resta centrale in un contesto finanziario sempre più complesso, ribadendo l'importanza di affidarsi a fonti ufficiali per evitare fraintendimenti.

Da Bruxelles è arrivata una smentita in merito all’esistenza di una lettera da parte della Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea, che secondo alcune anticipazioni di Bloomberg, avrebbe espresso dubbi sul golden power e le condizioni poste dal governo italiano all’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, in merito all’Ops su Banco Bpm. Durante il consueto briefing con la stampa, la portavoce per i Servizi finanziari della Commissione, Lea Zuber, ha chiarito che «non è stata presa alcuna decisione. Non abbiamo nemmeno concluso alcuna valutazione preliminare e non è stata inviata alcuna lettera. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit, la smentita dell’Ue: «Nessuna lettera inviata per il golden power»

In questa notizia si parla di: unicredit - smentita - lettera - golden

Unicredit contro il golden power: confronto al Tar il 9 luglio; Banco Bpm attacca UniCredit: “confusione e incertezza”. Ok all’Ops dalla UE; Il governo annuncia: Golden Power su Ops Bpm a tutela di interessi strategici.

Berlino attacca Unicredit, il Tar decide entro il 16 luglio - Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per sapere se, a detta del Tar del Lazio, l'esercizio da parte del governo dei poteri speciali del golden power nei confronti di Unicredit sia stato corretto. Segnala ansa.it

UniCredit-Bpm, la Ue: nessuna lettera sul golden power. Giorgetti: non posso parlarne. Berlino: Commerbank resti indipendente - La precisazione di Bruxelles dopo le indiscrezioni sulla bocciatura dell’intervento di golden power nell’ops di Unicredit su Banco Bpm: «Non abbiamo nemmeno concluso alcuna valutazione preliminare e n ... milanofinanza.it scrive