Thuram Inter quale sarà il destino del francese dopo la scadenza della clausola | ecco ora che cosa serve…

Con l’addio della clausola rescissoria, il futuro di Thuram all’Inter si fa più incerto e affascinante. I nerazzurri ora devono decidere se puntare su di lui come pilastro della prossima stagione o mettere in campo strategie diverse per mantenere il talento francese. Marcus Thuram resta uno dei nomi caldi del mercato, e il suo destino con l’Inter dipenderà dalle mosse dell club e dalle offerte che arriveranno. Ecco cosa ci riserva il futuro.

Thuram Inter, ecco quali saranno le mosse dei nerazzurri in seguito della scadenza della sua clausola: tutti gli aggiornamenti sul francese. Marcus Thuram resta al centro del progetto nerazzurro. L’attaccante francese, protagonista di un’ottima prima stagione con la maglia dell’ Inter, non è più vincolato da una clausola rescissoria: la sua scadenza, fissata per i primi giorni di luglio, è ormai superata. Questo significa che chiunque voglia provare a strapparlo al club di Viale della Liberazione dovrà presentare una proposta di altissimo livello, ritenuta “irrinunciabile” dalla dirigenza. Thuram, classe 1997, è stato uno degli elementi chiave nello scacchiere offensivo della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, quale sarà il destino del francese dopo la scadenza della clausola: ecco ora che cosa serve…

? STOP CLAUSOLA ? ? Da oggi in poi chi vorrà Marcus Thuram dovrà accordarsi con l'Inter per la cifra economica, visto che al francese nella mezzanotte di oggi, come già ribadito, è scaduta completamente. Vai su Facebook

MatteoMoretto - La clausola di Marcus #Thuram da 85 mln presente nel suo contratto scade ufficialmente oggi a mezzanotte! Da domani chi vorrà l’attaccante francese dovrà trattare direttamente con l’#Inter per cercare un’intesa economica. Vai su X

Inter: scaduta la clausola di Thuram, il club lo considera incedibile salvo offerte eccezionali; Perché Thuram non gioca Monterrey-Inter: l'attaccante francese in panchina, Sebastiano Esposito titolare con Lautaro; Inter, Thuram lascia il ritiro della Francia e torna a Milano.

Thuram, ULTIMORA INTER: c’è un cavillo nel contratto | La clausola è scattata nella notte - Il rapporto tra Marcus Thuram e l’Inter si è rivelato, sin dal primo giorno, sorprendentemente solido e positivo. Si legge su ilovepalermocalcio.com

Inter, scade la clausola di Marcus Thuram: la cifra e la data per attivarla, cosa cambia per il futuro - Scade oggi la clausola rescissoria da 85 milioni per l’attaccante francese: da domani ogni club dovrà trattare direttamente con i nerazzurri. informazione.it scrive