Fabio Fognini annuncia l’addio al tennis

Fabio Fognini, il battagliero ex top 10 italiano, ha deciso di chiudere la sua carriera al tennis, annunciando il ritiro direttamente da Wimbledon. Dopo un'epica battaglia contro Carlos Alcaraz, il 38enne lascia il campo con un mix di emozioni e ricordi indimenticabili. La sua passione e determinazione resteranno impressi nella storia dello sport. Ora, il mondo del tennis si prepara a salutare un’icona che ha scritto pagine memorabili.

L’ex top 10 Fabio Fognini ha annunciato mercoledì il suo ritiro dal tennis professionistico, direttamente da Wimbledon, dove la scorsa settimana aveva perso al primo turno contro Carlos Alcaraz in una maratona di cinque set. Il 38enne italiano ha impegnato il due volte campione in carica per oltre quattro ore e mezza, prima di cedere con il punteggio di 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1 nel match inaugurale sul Campo Centrale. In precedenza aveva annunciato l’intenzione di chiudere la carriera alla fine della stagione, ma mercoledì ha convocato una conferenza stampa all’All England Club per comunicare che il momento è arrivato: “È il modo migliore per dire addio”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fabio Fognini annuncia l’addio al tennis

In questa notizia si parla di: fabio - fognini - tennis - annuncia

Buon compleanno Aurelio De Laurentiis, Fabio Fognini… - Auguri di cuore ad Aurelio De Laurentiis, Fabio Fognini e a tutte le stelle celebrate oggi, tra cui Bob Dylan, Priscilla Presley ed Eric Cantona.

GRAZIE FABIO Un'ultima impresa sull’erba di Wimbledon, con il cuore in mano e la racchetta che ha ancora qualcosa da dire. Fabio Fognini, a 38 anni, ha salutato il tempio del tennis nel modo più suo: sfidando da pari il n.2 del mondo Alcaraz per quasi 5 ore. Vai su Facebook

L'annuncio di Fabio Fognini: "Forse quella contro Alcaraz è stata l'ultima partita. Mi prendo un paio di giorni per decidere" ? "Penso sia stato il migliore modo per salutare Wimbledon e forse anche il tennis. Ho un sacco di emozioni in testa in questo momento. Vai su X

Fabio Fognini si ritira dal tennis 38 anni: «Questo è il miglior modo per dire addio». L'annuncio. Carriera, v; Fognini annuncia il ritiro, è ufficiale: È il miglior modo per dire addio; Fognini, conferenza ore 14.30: annuncia il ritiro?.

Fabio Fognini annuncia l'addio al tennis a 38 anni: «Questo è il miglior modo per dire addio» - In attesa dei quarti di finale di Wimbledon di oggi in cui scenderanno in campo gli azzurri Flavio Cobolli e Jannik Sinner, è arrivata una notizia che lascia un senso di ... Come scrive ilmattino.it

Fognini annuncia il ritiro, è ufficiale: "È il miglior modo per dire addio" - Il tennista ligure è tornato a Wimbledon nel giorno dei quarti di finale che vedranno impegnati Jannik Sinner contro Ben Shelton e Flavio Cobolli contro Novak Djokovic ... Si legge su corrieredellosport.it