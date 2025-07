Mi è arrivata una voce | Osimhen in Serie A non c’è la Juve

Victor Osimhen, uno dei nomi più caldi del calcio italiano, potrebbe restare in Serie A, ma non con la Juventus. Il talentuoso attaccante nigeriano è corteggiato da grandi club europei, mentre la sua clausola rescissoria di 75 milioni di euro rende complicati gli affari. Quale sarà il suo prossimo passo? Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità sul futuro di Osimhen.

Victor Osimhen può rimanere in Serie A ma non vestirà la maglia della Juventus: sul bomber nigeriano c’è un’altra big. Sono in molti a chiedersi quale sarà il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante è corteggiato da molti top club ma le cifre necessarie per acquistarlo non consentono a nessuno di fare il passo più lungo della gamba. Nel suo contratto con il Napoli c’è una clausola rescissoria per i club esteri da 75 milioni di euro: il club partenopeo ha già fatto sapere che non è intenzionato a fare nessuno sconto. Sul giocatore c’è da tempo anche la Juventus ma Manna e De Laurentiis sono stati molto chiari: l’intenzione è di non rinforzare una diretta concorrente per il titolo a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile (più o meno intorno ai 100 milioni di euro). 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: osimhen - serie - arrivata - voce

Juventus, non solo Osimhen: arriva un altro attaccante dalla Serie A - La Juventus si prepara a un importante restyling del suo attacco, non limitandosi a Victor Osimhen. Con l'addio imminente di Vlahovic, il direttore sportivo Giuntoli mira a rinforzare il reparto offensivo.

Il Mattino: "Conto alla rovescia per Victor Osimhen: l'appuntamento è fissato per il 15 luglio, il gruppo squadra si ritroverà a Castel Volturno per le visite mediche di rito prima della partenza per Dimaro in ritiro. Nei programmi estivi del Napoli, prima di quella dat Vai su Facebook

Moggi: Mi è arrivata una voce su Osimhen. Escluderei una cosa per quanto riguarda De Bruyne; Anellucci: Non credo a questa. voce su Osimhen. Tra Bernardeschi e Insigne prendo il primo perché...; Regione Campania: 'Variante Covid arrivata con un professionista dall'Africa'. Il Federico II smentisce che sia Osimhen.

Moggi: "Mi è arrivata una voce su Osimhen. Escluderei una cosa per quanto riguarda De Bruyne" - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus. Riporta msn.com

Napoli, per Osimhen il Galatasaray arriva a 75 milioni: 4 anni di contratto al giocatore - Il club turco ha presentato l'offerta formale al Napoli che cerca di capire ora le garanzie bancarie. sport.sky.it scrive